Радник мера: Окупанти перекидають системи ППО до Маріуполя

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Російські військові почали посилювати свою протиповітряну оборону навколо Маріуполя. Вони перекидають туди зенітні ракетні комплекси, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він уточнив, що йдеться про системи С-300 та Бук.

"Третій день поспіль спостерігається надходження засобів ППО до Маріуполя з боку Бердянськ/Мангуш. Системи С-300 та Бук... (вони рухаються – ред.) через центр міста у бік виїзду на Донецьк" , – розповів Андрющенко.

За його словами, окупанти посилюють свою ППО на трьох напрямках навколо Маріуполя - з боку Мангуша (захід від Маріуполя), з боку Микільське/Волноваха (на півночі), з боку Донецьк/Новоазовськ (на північному сході).

Також радник мера зазначив, що росіяни продовжують і надалі перекидати своїх військових із напрямку Бердянськ – Мелітополь на північ Донецької області.