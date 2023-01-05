Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Німеччина цього тижня передала Україні нову партію військової допомоги, яка включає ракетні системи, гусеничні машини піхоти та системи виявлення дронів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Усього Німеччина передала ЗСУ наступну техніку:

20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах із ракетами;

2 броньовані евакуаційні машини;

один тягач – транспортер танків М1070 Oshkos;

7 гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти;

63 пікапа;

17 вантажівок 8×8;

8 розвідувальних дронів;

30 систем виявлення дронів;

27 антидронових датчиків та глушилок;

7 машин для прикордонної служби;

12 великотоннажних причепів;

21 генератор;

32 мобільні системи опалення;

одна машина швидкої допомоги

36400 вовняних ковдр.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок повідомляла, що Берлін подумає, як збільшити постачання військової допомоги Україні після рішення Вашингтона передати українським військовим ЗРК Patriot.