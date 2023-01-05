Мінагрополітики: Україна з початку війни експортувала 39 млн тонн продовольства
Україна з початку великої війни і до кінця 2022 року експортувала майже 39 мільйонів тонн зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
У трійці лідерів серед аграрних культур, які були відправлені за 10 місяців війни:
- кукурудза – 15,6 млн тонн;
- пшениця – 8,6 млн тонн;
- соняшникова олія – 3,3 млн тонн.
У грудні з України було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції, що на 900 тис. тонн більше, аніж за листопад.
У грудні очікувано зменшились поставки ріпаку – 237 тис. тонн у грудні проти 412 тис. тонн у листопаді та проти 777 тис. тонн у жовтні. Таке явище для України є сезонно-традиційним.
Натомість збільшився експорт кукурудзи на 1,3 млн тонн до 3,3 млн тонн.
Обсяг вивезеної пшениці за грудень залишається незмінним і становить 1,6 млн тонн.
Також майже незмінними залишилися поставки соняшникової олії та соєвих бобів, натомість скоротилися на 65 тис. тонн поставки насіння соняшника, його поїхало 312 тис. тонн.
У топ-5 культур за загальним обсягом відправок за 10 місяців увійшли:
- 15,6 млн тонн – кукурудза (39,96%);
- 8,6 млн тонн – пшениця (21,98%);
- 3,3 млн тонн – соняшникова олія (8,37%);
- 3 млн тонн – ріпак (7,75%);
- 2,7 млн тонн – насіння соняшника (6,92%).