У Кремлі заявили, що готові до діалогу з Україною: реакція ОП

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Кремлі після розмови президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з російським диктатором заявили, що нібито готові до «серйозного діалогу», якщо Україна відмовиться від своїх тимчасово окупованих Росією територій і виконає «вимоги» кремлівського режиму, повідомляє Новое время.

"У світлі позначеної Реджепом Тайїпом Ердоганом готовності до турецького посередництва з метою політичного врегулювання конфлікту Путін знову підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу — за умови виконання київською владою відомих і неодноразово озвучуваних вимог і врахування нових територіальних реалій" , — стверджують у пресслужбі російського диктатора.

«Реаліями» російська пропаганда називає юридично нікчемні путінські «укази» про «приєднання» українських територій до країни-агресора після псевдореферендумів у чотирьох областях України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter зазначив, що Росія під словом «переговори» пропонує Україні та світу визнати її «право на захоплення чужих територій» і «зафіксувати відсутність юридичних наслідків за масові вбивства на чужій території».

Реджеп Ердоган у розмові з главою кремлівського режиму 5 січня закликав його підкріпити «заклики до переговорів» одностороннім припиненням вогню.

17 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з РФ можливі після звільнення окупованих територій України. Він наголосив, що зараз предмету для розмови немає, а дипломатичні переговори з країною-терористом можливі, якщо Путін відійде до міжнародно визнаних кордонів України.

4 жовтня Зеленський схвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором. В ОП заявили, що Київ піде на переговори, коли в РФ зміниться президент.