Путін наказав припинити вогонь на час Різдва
Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське пропагандистське агентства "РИА Новости", яке посилається на повідомлення Кремля.
"Президент Росії Володимир Путін доручив главі Міністерства оборони Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін на Україні".
Що цьому передувало:
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським президентом Владіміром Путіним, у якій заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".
- 5 січня глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил, який відкрито схвалив війну РФ проти України, раптом заявив, що нібито закликає до "різдвяного перемир'я".
ВІДЕО ДНЯ