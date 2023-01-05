ЗМІ: США хочуть модернізувати боєприпаси часів холодної війни для України

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У США запустили програму вилучення боєприпасів часів холодної війни з бункерів і модернізацію їх настільки, щоб вони були корисні для України, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією джерел видання, у Вашингтоні розпочалися закриті переговори щодо вилучення боєприпасів часів холодної війни. Одну з таких програм уже запущено. Планується, що ракети для давно знятих із виробництва систем протиповітряної оборони США HAWK отримають необхідні оновлення для відправки у бій проти російських загарбників.

Ракети HAWK працюватимуть у парі з кількома пусковими установками, які Іспанія пообіцяла надіслати Україні. Система HAWK все ще використовується в Європі та інших країнах, але на початку 1990-х армія США вивела її з експлуатації на користь системи Patriot.

США також шукають способи перекрити постачання іранських безпілотників Росії.

"Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо зробити з погляду експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, які використовуються в безпілотниках" , - заявила представник Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

2 грудня Іспанія передала перші зенітно-ракетні комплекси Hawk Україні та тренуватиме військовослужбовців ЗСУ.

Також США обіцяли передати ракети для комплексів цього типу, щоб доповнити іспанську допомогу.