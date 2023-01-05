Мінфін РФ: Ціна на російську нафту обвалилися у півтора рази

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Середня ціна на нафту марки Urals, еталонний сорт російської нафти, у грудні 2022 року склалася у розмірі $50,47 за барель, повідомляє Новое время.

Це у 1,44 разів нижче, ніж у грудні 2021 року ($72,71 за барель), повідомляє міністерство фінансів РФ.

Середня ціна на нафту марки Urals у січні-грудні 2022 року склалася в розмірі $76,09 за барель, а в січні-грудні 2021 року — $69,0 за барель.

Як повідомлялося, Європейський Союз відмовився від імпорту російської нафти.

З 5 грудня запроваджено стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель.