Мінфін РФ: Ціна на російську нафту обвалилися у півтора рази
Середня ціна на нафту марки Urals, еталонний сорт російської нафти, у грудні 2022 року склалася у розмірі $50,47 за барель, повідомляє Новое время.
Це у 1,44 разів нижче, ніж у грудні 2021 року ($72,71 за барель), повідомляє міністерство фінансів РФ.
Середня ціна на нафту марки Urals у січні-грудні 2022 року склалася в розмірі $76,09 за барель, а в січні-грудні 2021 року — $69,0 за барель.
Як повідомлялося, Європейський Союз відмовився від імпорту російської нафти.
З 5 грудня запроваджено стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель.