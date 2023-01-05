В ОП відреагували на заяву Путіна про припинення вогню на Різдво

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у четвер, 5 січня, прокоментував твердження російського диктатора Володимира Путіна про «різдвяне припинення вогню», повідомляє Новое время.

Подоляк нагадав, що Україна, на відміну від країни-агресора Росії, не атакує чужу територію і не вбиває мирних жителів, а знищує лише військових окупаційної армії на українській території.

"Росія має залишити окуповані території — лише тоді в неї розпочнеться „тимчасове перемир'я“. Лицемірство залиште собі…" , — додав він.

Російський диктатор Володимир Путін 5 січня «доручив» міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу «запровадити режим припинення вогню» «по всій лінії бойового зіткнення» в Україні з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Путін пояснив рішення закликами свого поплічника, глави РПЦ патріарха Кирила, а також нібито своєю турботою про вірян. Країна-терорист закликає Україну, яка захищається від окупантів, також оголосити про «припинення вогню».

Раніше президент Володимир Зеленський закликав країну-терориста вивести свої війська з міжнародно визнаної території України на Різдво. Він наголошував, що виведення окупаційних військ із території України забезпечить надійне припинення вогню.