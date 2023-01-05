В ОП відреагували на заяву Путіна про припинення вогню на Різдво
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у четвер, 5 січня, прокоментував твердження російського диктатора Володимира Путіна про «різдвяне припинення вогню», повідомляє Новое время.
Подоляк нагадав, що Україна, на відміну від країни-агресора Росії, не атакує чужу територію і не вбиває мирних жителів, а знищує лише військових окупаційної армії на українській території.
"Росія має залишити окуповані території — лише тоді в неї розпочнеться „тимчасове перемир'я“. Лицемірство залиште собі…", — додав він.
Російський диктатор Володимир Путін 5 січня «доручив» міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу «запровадити режим припинення вогню» «по всій лінії бойового зіткнення» в Україні з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Путін пояснив рішення закликами свого поплічника, глави РПЦ патріарха Кирила, а також нібито своєю турботою про вірян. Країна-терорист закликає Україну, яка захищається від окупантів, також оголосити про «припинення вогню».
Раніше президент Володимир Зеленський закликав країну-терориста вивести свої війська з міжнародно визнаної території України на Різдво. Він наголошував, що виведення окупаційних військ із території України забезпечить надійне припинення вогню.