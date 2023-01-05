Данілов відповів на пропозицію Кремля про різдвяне перемир’я

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Київ не буде вести переговорів з країною-агресором РФ про так зване «різдвяне перемир’я». Він підкреслив, що окупаційні війська мають «забрати свій мотлох» і залишити всю територію України, повідомляє Новое время.

"А кому вони це перемир'я пропонують? Самим собі? Є просте рішення: нехай забирають свої валізи, забирають свій мотлох і вирушають собі на Росію. Крапка" , - сказав Данилов в ефірі 24 каналу.

Він наголосив, що Київ «жодних переговорів ні про які перемир'я» з Росією не вестиме.

Данілов додав, що глава РПЦ і поплічник диктатора патріарх Кирило не має жодного відношення до християнських свят, оскільки займається розпалюванням ненависті та виправданням російських воєнних злочинів проти українців.

"Де релігія і де попи? Піп, який відправляє на війну вбивати безневинних жінок та дітей, який дає вказівки на зґвалтування, що це за піп? Якась божевільна країна" , — додав секретар РНБО про голову РПЦ.

Раніше російський диктатор Володимир Путін "доручив" міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу «запровадити режим припинення вогню» «по всій лінії бойового зіткнення» в Україні з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав лицемірством заяву російського режиму та додав, що тимчасове перемир'я для РФ розпочнеться тоді, коли вона залишить окуповані українські території.