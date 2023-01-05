Данілов відповів на пропозицію Кремля про різдвяне перемир’я
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Київ не буде вести переговорів з країною-агресором РФ про так зване «різдвяне перемир’я». Він підкреслив, що окупаційні війська мають «забрати свій мотлох» і залишити всю територію України, повідомляє Новое время.
"А кому вони це перемир'я пропонують? Самим собі? Є просте рішення: нехай забирають свої валізи, забирають свій мотлох і вирушають собі на Росію. Крапка", - сказав Данилов в ефірі 24 каналу.
Він наголосив, що Київ «жодних переговорів ні про які перемир'я» з Росією не вестиме.
Данілов додав, що глава РПЦ і поплічник диктатора патріарх Кирило не має жодного відношення до християнських свят, оскільки займається розпалюванням ненависті та виправданням російських воєнних злочинів проти українців.
"Де релігія і де попи? Піп, який відправляє на війну вбивати безневинних жінок та дітей, який дає вказівки на зґвалтування, що це за піп? Якась божевільна країна", — додав секретар РНБО про голову РПЦ.
Раніше російський диктатор Володимир Путін "доручив" міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу «запровадити режим припинення вогню» «по всій лінії бойового зіткнення» в Україні з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав лицемірством заяву російського режиму та додав, що тимчасове перемир'я для РФ розпочнеться тоді, коли вона залишить окуповані українські території.