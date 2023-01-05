Беларускі Гаюн: РФ передала Білорусі партію бронетранспортерів

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Росія передала Білорусі нову партію російських бронетранспортерів БТР-82А, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн в Telegram.

За їхніми даними, ешелон із 34 одиницями техніки вдень у четвер, 5 січня, прямував у бік Бреста. Гаюн припускає, що нові БТР-82А надійдуть на озброєння 38-ї десантно-штурмової бригади.

Зазначається, що це вже третій батальйонний комплект БТР-82А в Білорусі. Також, за їхніми даними, лише у 2019 році на озброєння одного з батальйонів 38 ОДШБР надійшли БТР-70МБ1 (білоруська модернізація БТР-70), а в бригаді експлуатуються БТР-80.

Фото: Беларускі Гаюн/Telegram

10 жовтня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ та Москва домовилися про розгортання регіонального угруповання військ. Лукашенко заявив, що основу угрупування становитимуть збройні сили Білорусі. Водночас він доручив прийняти та розмістити "не одну тисячу" російських військових на території республіки.