У Yasno розповіли, як впало споживання електрики в Україні

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На думку деяких українців, економити електроенергію вже немає потреби, адже це не дає жодного результату, проте у Yasno наголошують, що варто продовжити це робити, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.

"В коментах останнім часом бачу дуже багато нарікань, що економити не потрібно, бо це нічого системі не дає, бо сумарно за місяць рівень споживання такий, як і був раніше. Глобально це неправда" , - написав Коваленко.

Він розповів, що за статистикою в порівнянні з минулим роком споживання електроенергії в Києві за жовтень впало на 19%, а за листопад на 28%. У Дніпрі при такому ж порівнянні за жовтень використання електроенергії знизилось на 15%, а за листопад - на 11%.

Гендиректор також заявив, що наразі ці цифри не зовсім точні, в реальності відсоток зекономленої електроенергії може бути значно вищий.

"Насправді ці цифри будуть ще більші, якщо всі наші клієнти вчасно передаватимуть показання лічильників. Зараз сюди включена значна частина нарахувань "по середньому" споживанню - цей метод розрахунку використовують, якщо клієнт не передав показання" , - пояснив він.

Коваленко також заявив, що за допомогою відключень та економії населення зменшило споживання щонайменше на третину, а це за його словами суттєво допомагає енергосистемі триматися.

Нагадаємо вчора, 4 січня, у Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві після першого дня за графіками.