Байден про різдвяне перемир'я Путіна: він намагається перевести подих

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент США Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню, яке президент Росії Владімір Путін наказав запровадити на час Різдва, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав журналістам у четвер, повiдомило CNN.

"Я неохоче реагую на все, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки і церкви 25-го числа і на Новий рік" , - сказав Байден.

"Тобто, я думаю, він намагається перевести подих", - додав американський президент.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що рішення Путіна припинити вогонь на час Різдва не свідчить про його бажання закінчити війну.

5 січня Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

Раніше у четвер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з Путіним провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і знову запропонував посередництво у переговорах з РФ.

Пресслужба Ердогана заявила, що турецький президент запропонував Путіну підкріпити заклики до миру та переговорів одностороннім оголошенням про припинення вогню.

Путін, зі свого боку, сказав Ердогану, що Росія відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".