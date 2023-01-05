NYT: Російські командири віддавали накази про зґвалтування на захоплених територіях

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Російські командири заохочують зґвалтування на захоплених територіях України або ж самі віддають такі накази, повідомляє Новое время.

Про це сказано в розслідуванні The New York Times, опублікованому в четвер, 5 січня.

Прокурорка Офісу генпрокурора Ірина Діденко, яка займається розслідуванням сексуальних злочинів, розповіла, що відкрила вже 154 справи про сексуальне насильство, проте реальна цифра є набагато більшою. За її словами, в одному зі звільнених від окупантів сіл Київської області психологи виявили, що сексуальне насильство пережила кожна дев'ята жінка. Ще сотні людей зазнали тортур і сексуального насильства в російському полоні.

Ті, хто пережив сексуальне насильство, розповідають, що російські командири знають про дії своїх солдатів і навіть заохочують зґвалтування, пише NYT. Британський юрист Вейн Джордаш, який консультує українських прокурорів, повідомив, що бачив ознаки мовчазної згоди з боку командирів серед 30 справ, які він розглядав.

Ірина Діденко заявила, що при захопленні території російські окупанти мають чітку модель поведінки:

«Прибувають наземні війська, і на другий-третій день починаються зґвалтування».

Свідки казали, що командири самі віддавали накази про зґвалтування або потурали цьому, наприклад, казали російським окупантам "розслабитися". В одному випадку, про який розповіла Діденко, командир сказав своїм людям:

«Гаразд, йдіть». Після цього росіяни, які зайшли до житлового будинку, обговорювали, як поб'ють одну жінку і зґвалтують іншу.

В іншому випадку, описаному у статті NYT, вісім російських військових зґвалтували чоловіка, якого зупинили на блокпосту. 26-річна херсонка Ольга розповіла, як на восьмий чи дев'ятий день у російському полоні її прив'язали до столу голою до пояса, після чого «слідчий» 15 хвилин нецензурно лаяв її, потім накинув на неї куртку і впустив до кімнати ще сімох чоловіків:

«Це було залякування. Я не знала, що буде далі».

В обладнаних окупантами катівнях, за словами прокурорів і місцевої влади, було широко поширене сексуальне насильство, у тому числі зґвалтування палицями і удари струмом по геніталіях.

Прокурорка Офісу генпрокурора Анна Сосонська наголосила, що докази сексуального насильства з боку росіян знаходять на всіх територіях, які захоплювали окупанти: у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій і Херсонській областях.

Оскільки свідки описують однакові методи тортур і допитів співробітниками ФСБ, в Офісі генпрокурора вважають, що за цими злочинами стоїть російське керівництво.