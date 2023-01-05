ООН: Жодне тимчасове перемир'я не замінить справедливого миру в Україні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Жодне тимчасове перемир'я не замінить справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН та міжнародного права, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив офіційний представник ООН, повідомляє The Guardian.

За його словами, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав би припинення вогню в Україні під час православного Різдва.

Нагадаємо, сьогодні глава РПЦ патріарх Кирило запропонував запровадити "різдвяне перемир'я" між Україною та Росією.

Після цього Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що заява про нібито перемир'я з боку РФ - це виключно пропагандистський жест і нічого більше.