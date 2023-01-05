Білий дім: Німеччина передасть Україні БМП Marder та Patriot
Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час переговорів Шольц повідомив, що Берлін має намір передати Україні свої БМП Marder, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки потрібно. З цією метою США мають намір постачати Україні бойові машини піхоти "Бредлі", а Німеччина - бойові машини піхоти "Мардер", - йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується, що країни планують навчити українські війська керувати цими системами.
Крім того, Байден та Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальні потреби України у засобах протиповітряної оборони.
"Наприкінці грудня Сполучені Штати оголосили про передачу в дар Україні батареї зенітних ракетних комплексів Patriot. Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у постачанні додаткової батареї ППО Patriot в Україну", - йдеться у повідомленні.
Також лідери двох країн схвалили координаційні зусилля Контактної групи з питань оборони України, що продовжуються, і вітали додаткові пожертвування систем ППО та бойових машин.
Нагадаємо, раніше в уряді Німеччини не підтримували ініціативу відправки в Україну танків Leopard та БМП Marder.