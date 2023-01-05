МЗС Британії: танки можуть стати частиною майбутньої підтримки України

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що танки "цілком можуть стати частиною" майбутньої підтримки України, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив після переговорів з німецькою колегою Анналеною Бербок у Лондоні, повідомляє Sky News.

Відповідаючи на запитання про те, які зобов'язання візьме на себе Велика Британія щодо України, Клеверлі сказав:

"Ми надаємо таку військову техніку, яка здатна завдати вирішального... удару по російських цілях на відстані".

За його словами, британський уряд продовжуватиме співпрацю з Україною і обговорюватиме, що потрібно для наступного етапу оборони.

"І ми продовжуватимемо працювати з нашими міжнародними партнерами над тим, щоб забезпечити це. Танки цілком можуть бути частиною цього. Звідки вони надійдуть, які союзники їх нададуть - це те, над чим ми, звичайно, працюємо в координації один з одним" , - сказав британський міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Німеччини обговорюють можливий обсяг поставок бойових машин піхоти Marder Україні, цифри коливаються від 20 до 40 одиниць.

Як відомо, резидент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі колісні танк AMX-10 RC будуть поставлені в Україну. Президент США Джо Байден, зі свого боку, заявив, що розглядає можливість надання Україні бойових машин піхоти Bradley.