Резніков: В Україні поки немає потреби в оголошенні масової мобілізації

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні поки немає потреби в оголошенні масової мобілізації, хоча ситуація може змінитись, повідомляє Українська правда.

Про це Резніков розповiв у телемарафоні "Єдині новини"

"Ми добираємо, ми поповнюємо. Втрати теж, на жаль, є. Ми поновлюємо втрати наших бойових бригад, якихось спеціалістів беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших задач, але потреби у такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу".

Резніков нагадав, що в Україні оголошена мобілізація з лютого місяця, і вона не завершена. За його словами, мобілізація триває в спокійному режиму, і Україна не вичерпала навіть той "100% потенціал", запроваджений законом у лютому.