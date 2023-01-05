Резніков: Країни Заходу продовжать системно та стабільно допомагати Україні у 2023 році
Глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що країни Заходу продовжать системно та стабільно передавати військову допомогу Україні у 2023 році, повідомляє Новое время.
"Головне, що наші партнери бачать підтримку України системно та стабільно. На сьогодні вже укладено контракти нашими партнерами зі своїми виробниками, їхній ОПК вже на рейках, і головне — що буде ритмічність цих постачань протягом року", — сказав Резніков в ефірі телемарафону.
Міністр додав, що незабаром вирушить на чергову зустріч у форматі Рамштайн.
Резніков також наголосив, що війна Росії проти України — це війна ресурсів.
"Росія використовує всі свої ресурси, запаси Радянського Союзу, велику кількість людей, зброї. Звичайно, ми як невелика країна не витримали б. Але сьогодні на нашому з вами боці ресурси цивілізованого західного світу", - наголосив український міністр.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна здатна сама перемогти країну-терориста Росію, однак без допомоги партнерів це буде складно.