Резніков: Країни Заходу продовжать системно та стабільно допомагати Україні у 2023 році

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що країни Заходу продовжать системно та стабільно передавати військову допомогу Україні у 2023 році, повідомляє Новое время.

"Головне, що наші партнери бачать підтримку України системно та стабільно. На сьогодні вже укладено контракти нашими партнерами зі своїми виробниками, їхній ОПК вже на рейках, і головне — що буде ритмічність цих постачань протягом року" , — сказав Резніков в ефірі телемарафону.

Міністр додав, що незабаром вирушить на чергову зустріч у форматі Рамштайн.

Резніков також наголосив, що війна Росії проти України — це війна ресурсів.

"Росія використовує всі свої ресурси, запаси Радянського Союзу, велику кількість людей, зброї. Звичайно, ми як невелика країна не витримали б. Але сьогодні на нашому з вами боці ресурси цивілізованого західного світу" , - наголосив український міністр.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна здатна сама перемогти країну-терориста Росію, однак без допомоги партнерів це буде складно.