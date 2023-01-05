Зеленський відповів на пропозицію Путіна про перемир'я на Різдво

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін використовує так зване "різдвяне перемир'я" для того, щоб хоч ненадовго зупинити просування Збройних сил України на сході, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв Зеленський у відеозверненні.



"Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат.

Усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою".

Зеленський також повідомив, що обговорив з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом динаміку ситуації в регіоні:

"Про те, що хазяї Росії зараз у доволі розпачливому становищі через поразку окупантів на фронті й готові до різних маніпуляцій".

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