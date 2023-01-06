Білий дім пояснив, навіщо Пригожину потрібен Бахмут

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Інформагенція Reuters із посиланням на представника Білого дому повідомила, що керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину потрібен Бахмут через родовища в районі міста, повідомляє Українська правда.

Сполучені Штати вважають, що Пригожин "зацікавлений в отриманні контролю над сіллю і гіпсом з шахт поблизу утримуваного Україною міста Бахмут".

Є ознаки того, що "одержимістю" Росії і Пригожина Бахмутом керують фінансові мотиви, додав чиновник.

Раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців у використанні природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах для фінансування війни Москви в Україні.