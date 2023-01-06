ISW назвав цілі Путіна в оголошенні "різдвяного перемир’я"

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що президент Росії оголошенням різдвяного перемир’я хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою, повідомляє Українська правда.

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська проведуть 36-годинне перемир'я з 6 на 7 січня у зв'язку зі святкуванням Різдва Христового, на думку військових аналітиків, швидше за все, є інформаційною операцією, яка має на меті завдати шкоди репутації України.

Путін міг прагнути забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб надати їм можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критично важливих ділянках фронту.

У ISW зазначають, що така пауза принесе непропорційну користь російським військам і почне позбавляти Україну ініціативи.

Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійних підставах додатково підсилює ще одну російську інформаційну операцію, яка представить Україну як таку, що придушує релігійні групи, і позиціонує Путіна як "справжнього захисника християнської віри".

Провійськовий інформаційний простір російських військових блогерів відреагував на оголошення про припинення вогню з різким невдоволенням.

Путін підтвердив свої максималістські цілі в Україні під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 5 січня.

Використання режиму припинення вогню в якості інформаційної операції в поєднанні з продовженням пропаганди Путіним максималістських цілей в Україні, як і раніше, свідчить про відсутність у Путіна бажання вести реальні переговори з Україною.

Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що полонені, які були добровольцями групи "Вагнера" в Україні, отримали помилування.

Аналітики припускають, що це є його спробую збільшити свій вплив і політичну силу.

Основні висновки ISW за аналізом бойових дій в Україні 5 січня: