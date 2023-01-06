Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства за "екстремізм"

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Олександр Лукашенко 5 січня підписав закон про позбавлення громадянства за "екстремістську діяльність" білорусів, які живуть за межами своєї країни.

"Підписаний Президентом Закон спрямований на вдосконалення законодавства про громадянство з метою забезпечення національної безпеки" , - йдеться у повідомленні влади.

Згідно з новим законом, який набуде чинності влітку 2023 року, громадянства можна буде позбавляти білорусів, які живуть за межами країни та засуджені за екстремізм чи "заподіяння тяжкої шкоди" інтересам держави.

Під визначення можуть потрапити лідери опозиції, які перебувають у вигнанні після президентських виборів 2020 року.

Білоруського громадянства, згідно з формулюванням закону, можна буде позбавляти навіть тих осіб, які не мають іншого паспорта. Білорусь – одна з кількох європейських держав, яка не підписала Конвенцію ООН про скорочення безгромадянства.

Новий закон, крім того, зобов'язує білоруських громадян повідомляти владу про набуття громадянства чи посвідки на проживання в іншій державі. Під вимогу підпадають і документи, що дають право на отримання посвідки на проживання, наприклад, карта поляка.