УПЦ МП виступила проти служіння Епіфанія у Лаврі

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

УПЦ Московського патріархату заявила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на анонсоване раніше проведення богослужіння в Лаврі 7 січня, а його наміри є спробою "силового захоплення Успенського собору".

"Згідно з повідомленням адміністрації музею, анонсоване "ПЦУ" богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври не має дозволу.

Під час зустрічі з представниками священноначалія та братії Лаври 5 січня в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник заявив, що жодних звернень щодо використання Успенського собору та Трапезного храму для проведення богослужінь з боку "ПЦУ" не надходило" , - йдеться у повідомленні церкви.

УПЦ МП також оприлюднила відео із зустрічі, на якому Рудник на запитання про богослужіння Епіфанія каже: "Ні офіційного звернення, ні неофіційного звернення від ПЦУ я не отримував. Жодних розпоряджень з цього приводу я не отримував на сьогодні (вечір 5 січня – ред.)" і хреститься, щоб підкреслити правдивість своїх слів.

В УПЦ МП намір Епіфанія провести богослужіння 7 січня в Успенському соборі на території Лаври назвали "спробою силового захоплення... собору шляхом шантажу та введення в інформаційну оману суспільства".

УПЦ МП також звинуватила всі ЗМІ, які опублікували заяву з офіційного сайту ПЦУ, у тому, що вони нібито не перевірили цю інформацію, а "натомість наповнили інформаційний простір черговим фейком від ПЦУ".

Представники церкви також заявили, що під час дії воєнного стану договори оренди храмів на території Лаври продовжуються автоматично до кінця війни, та погрожувала кримінальною відповідальністю за допуск предстоятеля Православної церкви України митрополита Єпіфанія на територію святині.

В УПЦ МП додали, що про небажання продовжувати оренду заповідник мав повідомити їх за 30 днів до дати закінчення договорів, але нібито не зробив цього.

Церква наголосила: якщо Мінкультури та заповідник мають іншу позицію, то "вони можуть довести свою правоту в суді", а доти її користування Успенським Собором та Трапезною церквою нібито "є правомірним і законним".

Проте Різдвяна служба предстоятеля Православної церкви України митрополита Епифанія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбудеться – Мінкульт дав дозвіл, а заповідник уклав відповідну угоду.

"Та розмова на відео (яка розповсюдила УПЦ МП разом із заявою, що ПЦУ не має дозволу на проведення богослужіння в Лаврі – ред.) відбувалася вчора (5 січня – ред.) у першій половині дня. На той момент не було розпорядження про богослужіння .

Але в другій половині дня до мене надійшло звернення від ПЦУ щодо проведення богослужіння та отримання дозволу від Міністерства культури. Я надав дозвіл та уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Усі документи зараз є, в УПЦ МП оприлюднили увечері застарілу інформацію" , - заявив в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник.

Він пояснив, що йдеться про разову оренду для богослужіння. Рудник додав, що правоохоронці слідкуватимуть за тим, щоб подія пройшла без ексцесів.