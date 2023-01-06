У Німеччини уточнили, коли і скільки БМП Marder отримає Україна

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Після обіцянки Німеччини поставити Україні БМП Marder для протистояння російському вторгненню депутат правлячої Соціал-демократичної партії (СДПН) Нільс Шмід назвав конкретні цифри та терміни. ﻿Про це він сказав в ефірі rbb24 Inforadio, повідомляє Європейська правда.

"Ми припускаємо, що бундесвер зможе обійтися приблизно без 40 таких машин, або що він зможе використати промислові запаси. Українцям буде потрібно деякий час, щоб ознайомитися з ними, але ми зможемо поставити цю зброю у першому кварталі цього року" , - сказав Шмід, який є речником парламентської фракції СДПН із зовнішньої політики.

Шмід також відкинув закиди, що рішення було ухвалене тільки зараз. За його словами, Німеччина вела тісну координацію з партнерами по Альянсу.

"Ми ще далеко не втомилися підтримувати Україну" , - сказав Шмід, уточнивши, що на поставки зброї "немає табу", але вони мають бути відповіддю на загострення війни і НАТО не можна втягувати у війну.

5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.