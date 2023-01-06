Міноборони РФ запевняє, що припинило вогонь

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Міністерство оборони РФ стверджує, що з 12.00 п'ятниці ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні.

"У відповідність з дорученням президента РФ та вказівками міністра оборони РФ в Об'єднаному угрупуванні російських військ (сил) у районі спеціальної військової операції з 12.00 6 січня ц.р. до 24.00 7 січня ц.р. оголошено режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні" , - йдеться у повідомленні МО РФ.

При цьому відомство звинуватило Україну, що вона стріляти продовжує