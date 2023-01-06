Укренерго: Споживання електроенергії зростає через похолодання

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На 11.00 п'ятниці, 6 січня, в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через похолодання, ліміти діють у всіх областях. Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

У компанії пояснили, що для забезпечення балансу в енергосистемі усі області отримали ліміти споживання, що діють з 8 до 23 години.

"Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей запроваджувалися аварійні відключення" , - зазначили у НЕК.

Вночі електростанції виробляють достатньо електроенергії покриття споживання.

Однак у регуляторі зазначили, що вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, що виробляють електроенергію.