Збройні сили України вперше увійшли до топ-15 найсильніших армій світу
Збройні сили України вперше увійшли до топ-15 найсильніших армій світу. При цьому Росія все ще зберігає друге місце у цьому рейтингу, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить рейтинг компанії Global Firepower (GFP).
Роком раніше українська армія посідала у рейтингу 22-е місце. Цього року ЗСУ вдалося обійти в рейтингу армії Ірану, Ізраїлю, Австралії, Саудівської Аравії, Іспанії, Тайваню та Німеччини.
"Оскільки Україна продовжує свою оборону проти Росії, вона збільшила свій показник індексу GFP за поточний рік в результаті дій у відповідь, фінансової та матеріальної підтримки з боку Заходу, а також запровадження нових ключових категорій, що сприятливо позначається на її загальному становищі в списку", - йдеться у матеріалі.
При цьому експерти підкреслили, що 2023 рік виявиться вирішальним у напрямі війни Росії проти України, оскільки "стреси та вимоги тривалої війни проти більшої сусідньої держави зрештою дадуть взнаки".
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що потреби у новій хвилі мобілізації в Україні для збору ще сотень тисяч людей немає. Наразі українське військо укомплектоване та потребує більшого озброєння.