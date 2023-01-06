ДБР провело обшук у маєтку колаборанта Херсонської області Сальдо
Працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у маєтку головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення ДБР.
"У його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.
Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів".
Також у ДБР наголосили, що у бібліотеці Сальдо знайшли книги "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великия Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", а також багато радянської геральдики, нагород і георгіївських стрічок.
Передісторія:
У вересні Служба безпеки України повідомила Сальдо про підозру у державній зраді і колабораційній діяльності.