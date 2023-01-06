ДБР провело обшук у маєтку колаборанта Херсонської області Сальдо

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Працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у маєтку головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення ДБР.

"У його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.

Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. З﻿найдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів".

Також у ДБР наголосили, що у бібліотеці Сальдо знайшли книги "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великия Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", а також багато радянської геральдики, нагород і георгіївських стрічок.

Передісторія:

У вересні Служба безпеки України повідомила Сальдо про підозру у державній зраді і колабораційній діяльності.