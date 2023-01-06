Папа Римський привітав з Різдвом християн та закликав їх до миру в Україні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Папа Римський Франциск виступив з промовою у п’ятницю, 6 січня, та привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів. Він закликав всіх до миру в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить промова Франциска після молитви "Ангел Господній".

У своїй промові Папа звернувся до вірян та закликав до конкретних кроків щодо досягнення миру в Україні.

"Дорогі браття й сестри, від щирого серця вітаю спільноти східних Церков, як католицькі, так і православні, які завтра святкуватимуть Господнє Різдво" , - сказав він.

Нагадаємо, що у промові на католицьке Різдво 25 грудня понтифік звернувся до вірян і закликав тих хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні.

Нагадаємо, раніше настоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Щобільше, стало відомо, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування.