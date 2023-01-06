Папа Римський привітав з Різдвом християн та закликав їх до миру в Україні
Папа Римський Франциск виступив з промовою у п’ятницю, 6 січня, та привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів. Він закликав всіх до миру в Україні, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить промова Франциска після молитви "Ангел Господній".
У своїй промові Папа звернувся до вірян та закликав до конкретних кроків щодо досягнення миру в Україні.
"Дорогі браття й сестри, від щирого серця вітаю спільноти східних Церков, як католицькі, так і православні, які завтра святкуватимуть Господнє Різдво", - сказав він.
Нагадаємо, що у промові на католицьке Різдво 25 грудня понтифік звернувся до вірян і закликав тих хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні.
Нагадаємо, раніше настоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.
Щобільше, стало відомо, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування.