ВМС: У Чорному і Азовському морях перебувають три російські кораблі

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Чорному і Азовському морях на чергуванні перебувають три російські кораблі без носіїв крилатих ракет "калібр", повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення ВМС ЗС України.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель; в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться до 2 ворожих кораблів".

ВМС повідосили, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – 22 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 4 судна.