ЗСУ: Окупанти почали скидати з розвідувальних БПЛА осколкові боєприпаси
Російські окупанти почали скидати осколкові боєприпаси з розвідувальних безпілотників, повідомляє Новое время.
Про це написав у Telegram-каналі заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
У п'ятницю, 6 січня, Павлюк повідомив, що Сили оборони України нещодавно «приземлили» на одному з напрямків ворожий Орлан-10 із двома підвісами касет до ВОГ.
"Ворог намагається використовувати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей, скидаючи осколкові боєприпаси. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об'єкти", – розповів він.
Генерал-лейтенант Павлюк наголосив, що Сили оборони контролюють ситуацію і вживають заходів, щоб максимально захистити українське небо від безпілотників окупантів.
На початку грудня The Washington Post повідомляла, що в Росії, ймовірно, закінчуються безпілотники Орлан-10, а знайти їм альтернативи країні-агресору важко, оскільки російські безпілотники залежать від компонентів США, Європи та Азії, отримання яких зараз ускладнюють санкції.
У середині грудня було опубліковано розслідування Reuters, Британського інституту оборонних досліджень (RUSI) та російського видання Важные истории про те, що західні компанії продовжують постачати Росії комплектуючі для безпілотників Орлан-10, попри санкції.