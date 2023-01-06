ЗСУ: Окупанти почали скидати з розвідувальних БПЛА осколкові боєприпаси

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Російські окупанти почали скидати осколкові боєприпаси з розвідувальних безпілотників, повідомляє Новое время.

Про це написав у Telegram-каналі заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

У п'ятницю, 6 січня, Павлюк повідомив, що Сили оборони України нещодавно «приземлили» на одному з напрямків ворожий Орлан-10 із двома підвісами касет до ВОГ.

"Ворог намагається використовувати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей, скидаючи осколкові боєприпаси. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об'єкти" , – розповів він.

Генерал-лейтенант Павлюк наголосив, що Сили оборони контролюють ситуацію і вживають заходів, щоб максимально захистити українське небо від безпілотників окупантів.

На початку грудня The Washington Post повідомляла, що в Росії, ймовірно, закінчуються безпілотники Орлан-10, а знайти їм альтернативи країні-агресору важко, оскільки російські безпілотники залежать від компонентів США, Європи та Азії, отримання яких зараз ускладнюють санкції.

У середині грудня було опубліковано розслідування Reuters, Британського інституту оборонних досліджень (RUSI) та російського видання Важные истории про те, що західні компанії продовжують постачати Росії комплектуючі для безпілотників Орлан-10, попри санкції.