Які міста обстріляли окупанти після оголошення про припинення вогню

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У пʼятницю, 6 січня, об 11:00 за Києвом Росія заявила про початок так званого «різдвяного перемирʼя» на війні проти України. Однак цей «режим припинення вогню» майже не протримався, повідомляє Новое время.

Сайт зібрав випадки порушення «перемирʼя» з боку РФ, яке оголосив сам російський режим.

Вже об 11:08 заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про російський обстріл пожежної частини в Херсоні — там зафіксовано щонайменше чотири вибухи. За останніми даними, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Також російські окупанти не дотрималися «перемирʼя» в Краматорську на Донеччині. Загарбники двічі вдарили ракетами по житловому сектору, пошкодивши 14 приватних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Пізніше стало відомо і про обстріл Курахового Донецької області, яке війська РФ атакували з артилерії. Снаряди влучили у дві багатоповерхівки та приватний будинок та пошкодили відділення місцевої лікарні. За попередніми даними, в медустанові поранено одну людину.

5 січня російський диктатор Володимир Путін «доручив» міністру оборони країни-агресорки Сергію Шойгу запровадити «режим припинення вогню» по всій лінії бойового зіткнення в Україні з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Це рішення він озвучив після відповідної «пропозиції» очільника РПЦ Кирила.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-терористка Росія прикривається Різдвом і хоче підігнати свою техніку і солдатів ближче до українських позицій.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав лицемірством заяву російського режиму про «припинення вогню». А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Київ не буде вести перемовин про перемирʼя з Росією, і натомість закликав російських окупантів забратися з України.