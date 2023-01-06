Естонська розвідка: Мобілізація в Росії після першої хвилі не припинялася

Естонська розвідка вважає, що РФ справді готується оголосити нову хвилю мобілізації після православного Різдва, але фактично цей процес не припинявся і після формального завершення першої хвилі, повідомляє Українська правда.

Як повідомляє ERR, про це розповів керівник центру розвідки Збройних сил Естонії полковник Марго Гросберг.

Так, за його словами, є ознаки того, що в деяких регіонах приготування до "другої хвилі" вже відбуваються – так, наприклад, відомо, що у Краснодарському краї типографії надійшло замовлення на друк 5000 повісток.

"Наступного тижня з’явиться ясність, чи почнеться ця друга хвиля мобілізації і як це буде відбуватися" , - зазначив Гросберг.

Він зауважив, що, всупереч поширеним уявленням, процес мобілізації не зупинявся і після заявленого завершення першої хвилі - за винятком регіонів, де військкоматам вдалося зібрати стільки людей, скільки планувалося. Ці близько 300 тисяч резервістів вже пройшли або ще проходять підготовку та в подальші 1-2,5 місяці будуть перекинуті до кордонів з Україною або безпосередньо на фронт. Якщо з другою хвилею підхід буде подібним, нові призвані опиняться на фронті орієнтовно у березні-квітні.

Полковник прокоментував також пропозицію різдвяного "перемир’я" від Путіна, зазначивши, що розвідка Естонії вбачає у цьому інформаційно-психологічну операцію.

"Росія намагається продемонструвати свою щедрість і готовність до миру, але реальна мета цього "миру" - лише виграти час і перегрупувати сили" , - зазначив він.

Як повідомлялося, у Міноборони Естонії припускають, що призвані у другій хвилі мобілізації росіяни будуть мати ще гіршу підготовку, аніж резервісти, які потрапили у першу хвилю.