Федоров: Україна скоро отримає ще 4−5 тисяч терміналів Starlink

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що незабаром Україна отримає ще 4−5 тисячі терміналів Starlink, повідомляє Новое время.

За словами міністра цифрової трансформації. Михайла Федорова, тільки через Мінцифри в Україну вже завезли 25 тисяч терміналів старлінк, найближчим часом прибуде ще одна партія на 4−5 тисяч пристроїв.

Про це міністр заявив у ході національного телемарафону.

За словами Федорова, вагома частка терміналів йде до військових. Також ці термінали використовуються в медичній сфері, енергетичній сфері, державних установах. Міністр підкреслив, що дуже важливо щоб реєстри працювали навіть під час блекаутів.

"Нажаль держава не рухається за Agile, коли швидко може адаптуватися під зміни. Тому всі старлінки на сьогодні ми 25 тисяч десь отримали і отримаємо ще 4−5 тисяч — все це ми закупили завдяки донорській допомозі інших держав" , — зазначив Федоров.

Зокрема майже 20 тисяч терміналів для України вже закупила Польща, зазначив міністр.

Водночас Федоров додав, що Мінцифрі веде комунікацію з Маском, щоб його компанія логістично забезпечила таку кількість старлінків, «тому що дефіцит старлінків у світі зараз».

Також міністр додав, що Мінцифра отримує «спецціну» (яка нижче ніж для приватних користувачів) та веде перемовини з різними міжнародними партнерами, а потім сторони між собою укладають контракт.

"Безкоштовно ми нічого не отримуємо" , — зазначив Федоров.

Також міністр додав, що за партію старлінк сплачується абонплата за 3−6−9 місяців наперед.

"Маск запевнив, що в будь-якій ситуації він не буде відключати старлінки, він буде продовжувати допомагали" , — додав міністр.

Нагадаємо, що 30 грудня, в Україну прибула нова партія терміналів супутникового інтернету Starlink.

У листопаді Польща надала Україні 1570 систем супутникового зв’язку Starlink.

Наприкінці місяця термінали Starlink дозволили ввозити в Україну без мит та ПДВ. Тоді премʼєр-міністр Денис Шмигаль зауважував, що це здешевить вартість терміналів та дозволить забезпечити ними більшу кількість людей та організацій.

Пізніше Україна досягла угоди щодо Starlink із компанією SpaceX Ілона Маска. Згідно з домовленістю, в країну надійдуть ще понад 10 000 терміналів.