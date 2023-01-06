Речник Пентагону: БМП Bradley нададуть Україні переваги на полі бою
Речник американського Міністерства оборони, бригадний генерал Пет Райдер назвав БМП Bradley, які США передадуть Україні, «вбивцею танків», повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Він підтвердив, що у п'ятницю США оголосять про новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть БМП Bradley. Генерал зазначив, що ця бронетехніка може перекидати піхоту на поле бою для підтримки наступальних і оборонних операцій, «забезпечуючи рівень вогневої міці та броні, які дадуть переваги на полі бою».
На прохання пояснити різницю між Bradley і танком речник сказав, що це "не танк, а вбивця танків".
"Це [Bradley] значно посилить і без того вражаючий бойовий потенціал України. І ми впевнені, що це допоможе їм на полі бою", — додав він.
Райдер також відповів на запитання, чи не змінилася позиція адміністрації президента Джо Байдена щодо танків Abrams, і сказав, що США «розглядатимуть всі варіанти в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі». За його словами, рішення будуть ухвалювати з урахуванням «безлічі факторів і того, як найкраще підтримати [Україну]», а також того, що є на складах США та інших партнерів.
5 січня американські ЗМІ повідомили, що США у п'ятницю передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже 3 млрд доларів, в якому буде близько 50 БМП Bradley.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна «дуже чекає» на Bradley, які значно підвищать боєздатність її підрозділів.
Виробник БМП M2 Bradley — американська компанія BAE Systems Land & Armaments, на озброєнні ці БМП перебувають з 1981 року. БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх в період та після спішування. Вона може перевозити трьох членів екіпажу та сімох пасажирів.
Озброєння БМП складається з одноствольної автоматичної гармати з ланцюговим приводом калібру 25 мм M242 Bushmaster, ефективна дальність вогню якої — 2 км, протитанкового комплексу з ракетами TOW або Javelin. Також на БМП M2 Bradley можна додатково встановити 7,62-мм кулемет.