У будівлі МЗС РФ спрацювала пожежна сигналізація: що сталося

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У приміщенні одного з корпусів будівлі МЗС РФ спрацювала пожежна сигналізація через можливе коротке замикання, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в Telegram.

"Можлива причина - коротке замикання. Працюють співробітники МНС. Постраждалих немає".

Захарова заявила, що інформація про те, що "мало місце загоряння в робочих приміщеннях", не відповідає дійсності, а йдеться про підвальні поверхи.

Водночас російський "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу Московського главку МНС, повідомив, що подія сталася за адресою: Смоленська-Сіня площа, будинок 30, будова 2.

На місце виїхали пожежники і проводять розвідку.