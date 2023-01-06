Боррель: Різдвяне перемир'я Путіна не заслуговує на довіру

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав оголошення Владіміра Путіна про 36-годинне припинення вогню з нагоди православного Різдва "таким, що не заслуговує на довіру", повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час візиту до Марокко, пише The Guardian.

"Кремлю повністю бракує довіри, і ця заява про одностороннє припинення вогню не заслуговує на довіру. Саме Росія розпочала цю нелегітимну агресію. Коли агресор говорить про припинення вогню, я думаю, що реакція, яка приходить до нас усіх - це скептицизм перед обличчям такого лицемірства" , - сказав Боррель.

Він закликав до "конкретних дій на місцях", включаючи "повне припинення військових атак" та виведення Москвою військ і військової техніки з української території.

"За відсутності таких конкретних дій, одностороннє припинення вогню виглядає як спроба Росії виграти час для перегрупування своїх військ і спробувати відновити свою пошкоджену міжнародну репутацію" , - додав Боррель.

Раніше міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що перемир'я, оголошене Росією на Різдво, не викликає довіри.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками на території України не покращить перспективи миру.