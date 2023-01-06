Yasno: У Києві 7-8 січня відключатимуть світло, ймовірно за графіком

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У Києві 7-8 січня вимикатимуть електроенергію, найбільш імовірно, чітко за графіком, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"На вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними".

Коваленко пояснив, що зазвичай у вихідні українці отримують більше електроенергії, однак на наступні кілька днів прогнозують значне похолодання. Він нагадав, що кожні -5 градусів на вулиці – це +250 МВт до споживання. Крім того, через через морози можуть траплятися і локальні аварії.

Коваленко закликав обережно використовувати електроприлади і не вмикати в розетку все одразу у вихідні.