США оголосили рекордний пакет допомоги для України: що до нього увійшло

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Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" - бронемашини M2 Bradley, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прес-секретаря Білого дому Каріна Жан-П'єра на брифінгу.

"Колеги з Держдепартаменту пізніше в деталях розкажуть про цей пакет. Але, як очікується, до нього увійдуть бойові машини Bradley, які ми анонсували вчора, самохідні гаубиці, ракети класу "земля-повітря", інша техніка та амуніція" , - зазначила вона.

За її словами, 225 млн доларів спрямують на довгострокову модернізацію Збройних сил України.

Раніше ЗМІ повідомляли, у черговому пакеті допомоги будуть:

додаткові ракетні системи HIMARS

бронемашини HUMVEE

бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP

зенітні ракети Sea Sparrow

легкі танки M2 Bradley

Фото: характеристики M2 Bradley (інфографіка armyinform.com.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість підготовки українських військових на своїй території. Зокрема йдеться про навчання на системах протиракетної оборони Patriot.