Глава УГКЦ: Греко-католицька церква не претендує на Києво-Печерську лавру

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ пояснив, що Києво-Печерська лавра є важливою як спільна святиня українського народу, проте греко-католицька церква не планує змагатися за можливість проведення церковних богослужінь у лаврських храмах, повідомляє Новое время.

Про це він сказав у інтерв'ю NV.

За словами ієрарха, УГКЦ не має претензій на святині Києво-Печерської лаври, хоча вони «дуже уважно спостерігають за цими процесами».

"Навіть коли ми, як церква не претендуємо, щоб там велися наші богослужіння, нам не все одно як громадянам України" , — пояснив Шевчук.

І додав, що греко-католики будуть просити Господа мудрості для державних мужів, щоби загальнонаціональна святиня лишилася спільним скарбом українського народу.

Він нагадав, що історично є Почаївська лавра мала «певне відношення до Української греко-католицької церкви», яка довгий період часу була важливим духовним, культурним центром УГКЦ.

У ній був знаменитий Василіянський монастир, Почаївська ікона Богородиці є коронована папськими коронами. І там був важливий центр книгодрукування УГКЦ. «Нам не байдуже, що там буде діятися».

Нагадаємо, раніше у ПЦУ заявили, що митрополит Епіфаній вперше проведе різдвяну службу в Успенському соборі — головному храмі Києво-Печерської лаври.