Глава УГКЦ: Греко-католицька церква не претендує на Києво-Печерську лавру
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ пояснив, що Києво-Печерська лавра є важливою як спільна святиня українського народу, проте греко-католицька церква не планує змагатися за можливість проведення церковних богослужінь у лаврських храмах, повідомляє Новое время.
Про це він сказав у інтерв'ю NV.
За словами ієрарха, УГКЦ не має претензій на святині Києво-Печерської лаври, хоча вони «дуже уважно спостерігають за цими процесами».
"Навіть коли ми, як церква не претендуємо, щоб там велися наші богослужіння, нам не все одно як громадянам України", — пояснив Шевчук.
І додав, що греко-католики будуть просити Господа мудрості для державних мужів, щоби загальнонаціональна святиня лишилася спільним скарбом українського народу.
Він нагадав, що історично є Почаївська лавра мала «певне відношення до Української греко-католицької церкви», яка довгий період часу була важливим духовним, культурним центром УГКЦ.
У ній був знаменитий Василіянський монастир, Почаївська ікона Богородиці є коронована папськими коронами. І там був важливий центр книгодрукування УГКЦ. «Нам не байдуже, що там буде діятися».
Нагадаємо, раніше у ПЦУ заявили, що митрополит Епіфаній вперше проведе різдвяну службу в Успенському соборі — головному храмі Києво-Печерської лаври.