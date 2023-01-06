Кулеба провів телефонну розмову з Боррелем: що обговорювали

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Дипломати обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС, запланованого на 3 лютого, повідомляє Новое время.

"Провів телефонну розмову з Жозепом Боррелем, детально обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого. Ми окреслили наші очікування та зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх" , — написав Кулеба у Twitter.

Він також зазначив, що під час розмови сторони обговорили військову допомогу, санкції та ірано-російську співпрацю.

Влітку 2022 року лідери ЄС підтримали надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени блоку. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що це історичний момент у відносинах України та Євросоюзу.

22 грудня речник голови Євроради Баренд Лейтс заявив, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Брюсселі. 2 січня в Офісі президента України зазначили, що захід проведуть у Києві.

Пізніше DW із посиланням на неназваного чиновника Євросоюзу повідомило, що місце проведення саміту ще не вирішено.

Кулеба заявляв, що під час заходу буде йти мова не лише про вступ країни до блоку. Зокрема, одним із питань стане формула світу для України.