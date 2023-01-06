ГУР: Росія збирається мобілізувати 500 тисяч людей

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними української розвідки, Росія збирається мобілізувати 500 тисяч людей, щоб підготуватися до нового наступу, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький у коментарі Guardian.

Скибицький сказав, що Росії потрібно близько двох місяців, щоб зібрати військові формування, а будь-який успіх росіян на полі бою залежатиме від того, наскільки добре вони будуть озброєні та навчені.

Він додав, що багато буде залежати від продовження постачання в Україну західних боєприпасів та озброєнь для оснащення нових резервних частин, які готує Україна.

За його словами, розвідка України очікує, що нову хвилю мобілізації буде оголошено 15 січня.

Він наголосив, що окупанти роблять ставку на кількості людей та обладнання, а також готують новий наступ.

4 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що на тлі великих втрат особового складу Росія готує другу хвилю так званої часткової мобілізації в першому кварталі 2023 року.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що чергову хвилю мобілізації у РФ заплановано на січень-лютий 2023 року.