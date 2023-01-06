ГУР: Росія готується до нового наступу на сході та півдні України
Росія готується до можливого нового наступу в Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, повідомляє Новое время.
Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
"Ми очікуємо, що вони вестимуть наступ у Донецькій та Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій області, але обороняться у Херсонській області та Криму", — сказав Скібіцький у коментарі Guardian.
За словами Скібіцького, у Білорусі перебувають близько 15 тисяч російських військових. Він нагадав, що у лютому минулого року з півночі в Україну вдертися близько 45 тисяч людей, і вони не змогли взяти Київ, хоча Україна була, за його словами, недостатньо підготовлена.
Наразі північні оборонні позиції України сильні, і ЗСУ готові до можливої загрози, сказав Скібіцький. Він додав, що ситуація може змінитись, якщо Білорусь вступить у війну.
23 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що РФ із жовтня створює умови для нового вторгнення на північ України. Однак поки що доказів активної підготовки ударних сил у Білорусі до наступу немає.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що країна-агресор може піти у новий великий наступ у лютому 2023 року. За його словами, воно може розпочатися з території Білорусі у напрямку Києва.