Зеленський: Військова допомога Україні вийшла на новий рівень

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Оборонна співпраця України з партнерами та її сила вийшла на новий рівень, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю, 6 січня, повідомляє Новое время.

"Тепер у наших воїнів буде ще більше зброї, техніки, снарядів, оборонних систем, які зроблять нас значно підготовленішими до будь-яких ескалаційних планів Росії й тих ударів, яких держава-терорист завдає, не розрізняючи, чи свято, чи будні" , — сказав він.

Глава держави відреагував на новий пакет оборонної допомоги майже на 3 млрд доларів, про який США оголосили в п'ятницю, і зазначив, що Україна вперше отримає броньовані машини Bradley — «саме те, що треба».﻿

Зеленський також відзначив допомогу Німеччини, яка другою після США передасть Україні батарею ЗРК Patriot:

«Зміцнення нашої протиповітряної оборони — це пряма робота з деескалації тут і зараз… Разом із блискучими німецькими IRIS-T Patriot зроблять українське та європейське небо безпечнішим».

За словами президента, після його візиту до США два тижні тому в українському «дипломатичному марафоні» було вже понад 20 етапів, і він триватиме.

"...Станом на зараз для України більше ППО, більше бронетехніки, вперше — західні танки, більше гармат і снарядів, більше енергетичних і політичних можливостей. А це все означає більше захисту для українців і для всіх європейців від будь-яких проявів російського терору. Рашизм має програти у цій війні — в усьому й усюди. На землі, в небі, на морі, в енергетиці, в економіці, в політиці та зрештою — на лаві підсудних у міжнародному трибуналі за цю агресію проти України. Щодня ми разом із партнерами наближаємо цей вирок для терористів" , — наголосив Зеленський і подякував союзникам.

До нового пакету допомоги Україні від США на суму близько 3 млрд доларів увійдуть БМП Bradley, самохідні гаубиці, бронемашини MRAP, ракети GMLRS, протитранспортні міни, боєприпаси тощо.

5 січня за підсумками переговорів президента Джо Байдена і канцлера Олафа Шольца США та Німеччина оголосили, що передадуть Україні БМП Marder і БМП Bradley. Німеччина також приєднається до США і передасть Україні батарею ЗРК Patriot.

Після переговорів Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном 4 січня в Єлисейському палаці заявили, що Франція передасть Україні бронеавтомобілі AMX-10RC, які також класифікують як колісні танки — перші танки західної розробки для ЗСУ. Також Франція поставить Україні бронеавтомобілі Bastion.

У січні також має відбутися чергове засідання у форматі Рамштайн, на якому представники близько 50 країн обговорюють військову допомогу Україні.