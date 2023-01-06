Мер: В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух у районі вокзалу

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Увечері у п’ятницю, 6 січня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух у районі вокзалу, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Занадто голосно окупанти Мелітополя, які не мають нічого святого, святкують Різдво. Мешканці повідомляють про гучний вибух у районі залізничного вокзалу" , - написав він.

Федоров додав, що деталі уточнюються.

Раніше Федоров повідомляв, що у Мелітополі ФСБшники, переодягнені у цивільне, підслуховують розмови людей та ставлять мешканцям провокаційні питання.