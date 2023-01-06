Мер: В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух у районі вокзалу
Увечері у п’ятницю, 6 січня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух у районі вокзалу, повідомляє Новое время.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.
"Занадто голосно окупанти Мелітополя, які не мають нічого святого, святкують Різдво. Мешканці повідомляють про гучний вибух у районі залізничного вокзалу", - написав він.
Федоров додав, що деталі уточнюються.
Раніше Федоров повідомляв, що у Мелітополі ФСБшники, переодягнені у цивільне, підслуховують розмови людей та ставлять мешканцям провокаційні питання.