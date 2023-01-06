Резніков повідомив нові дані щодо кількості ракет та дронів у росіян

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Російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Окрім цього у росіян лишилося лише 12% іранських дронів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

За його даними, наразі Росія має у своєму розпорядженні всього 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет.

Він відмітив, що окупанти мають 11% балістичних ракет "Іскандер", 9% "Калібрів", 16% Х-101.

"Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженій на потужність української ППО" , - написав Резніков.

Фото: У Міноборони підрахували залишки ракет та дронів у російських військових(twitter.com/oleksiireznikov)

Нагадаємо, що станом на 22 листопада 2022 року за словами Резнікова у Росії залишилося 119 ракет "Іскандер" (13%). На початок війни в арсеналі було 900 ракет, потім було виготовлено 48 ракет. Російська армія витратила 829 ракет.