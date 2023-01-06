Резніков повідомив нові дані щодо кількості ракет та дронів у росіян
Російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Окрім цього у росіян лишилося лише 12% іранських дронів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.
За його даними, наразі Росія має у своєму розпорядженні всього 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет.
Він відмітив, що окупанти мають 11% балістичних ракет "Іскандер", 9% "Калібрів", 16% Х-101.
"Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженій на потужність української ППО", - написав Резніков.
Нагадаємо, що станом на 22 листопада 2022 року за словами Резнікова у Росії залишилося 119 ракет "Іскандер" (13%). На початок війни в арсеналі було 900 ракет, потім було виготовлено 48 ракет. Російська армія витратила 829 ракет.