НБУ: Міжнародні резерви України у грудні зросли до 28,5 млрд доларів

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Міжнародні резерви України у грудні збільшились на 1,9% і, за попередніми даними Національного банку, сягнули 28,49 млрд доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Національний банк України.

Це більше, ніж перед початком повномасштабної війни, але менше, ніж на початок 2022 року, зазначив регулятор.

У грудні на рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,47 млрд доларів:

2 030,3 млн доларів - від США (через трастовий фонд Світового банку);

598,7 млн доларів - від Європейського союзу;

540,7 млн доларів - від розміщення валютних ОВДП;

402,0 млн доларів - від Світового банку;

367,8 млн доларів - від уряду Канади;

528,9 млн долдарів - від інших міжнародних кредиторів.

Нещодавно повідомлялось, що споживча інфляція у грудні 2022 року пришвидшилася, але попри виклики війни залишилася помірною та нижчою за прогноз Національного банку України.

Крім того, у 2022 році зі спецрахунків, відкритих Національним банком України, на потреби оборони перераховано понад 22,3 млрд гривень, для надання гуманітарної допомоги - понад 920 млн гривень.