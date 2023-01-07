ISW: В Росії критикують Путіна за оголошене перемир’я

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що президента Росії Володимира Путіна підділи критиці за так оголошене зване різдвяне "перемир’я", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у ISW.

Російські офіційні особи та блогери практично не відреагували на оголошення США про надання Україні нової військової допомоги на суму понад 3,75 млрд доларів, що ще раз підкреслило, що Кремль та російський інформаційний простір вибірково висвітлюють західну військову допомогу як ескалацію.

Російські офіційні особи та блогери продовжували негативно реагувати на заяву Президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню від 5 січня, оскільки 6 січня бойові дії в Україні продовжилися.

В інституті припускають, що оголошення про припинення вогню, ймовірно, і надалі слугуватиме точкою подразнення для осіб в інформаційному просторі, які підтримують взаємовигідні відносини з Путіним.

У той час як багато хто у російському інформаційному просторі різко критикував оголошення про припинення вогню, дехто використав заяву президента РФ, щоб продовжувати поширювати наратив про те, що Путін є захисником релігійних цінностей і моралі.

Відомі російські військові блогери продовжують використовувати свої платформи для пропаганди викорінення української культурної та етнічної ідентичності.

В ISW зауважують: допоки Кремль продовжує надавати простір для таких заяв і жорстко цензурує висловлювання, які відхиляються від його власної інформаційної лінії, наміри, що стоять за путінською війною, залишаються зрозумілими.

Основні висновки аналітиків інституту про бойові дії в Україні станом на 6 січня: