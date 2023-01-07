Окупанти заявляють, що їхня ППО збила безпілотник над Севастополем
В окупованому Криму так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття дрона в ніч на суботу, повідомляє Українська правда.
Про це Развожаєв написав у Телеграм.
"Сили ППО… збили БПЛА над Північним молом".
Раніше повідомлялося, що так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв вивіз усе своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр.
Развожаєв 2 січня повідомив, що в місті працювала ППО, а над морем збили безпілотники.