Окупанти заявляють, що їхня ППО збила безпілотник над Севастополем

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

В окупованому Криму так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття дрона в ніч на суботу, повідомляє Українська правда.

Про це Развожаєв написав у Телеграм﻿.

"Сили ППО… збили БПЛА над Північним молом".

Раніше повідомлялося, що так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв вивіз усе своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр.

Развожаєв 2 січня повідомив, що в місті працювала ППО, а над морем збили безпілотники.