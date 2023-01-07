Фінляндія надасть Україні танки Leopard 2, якщо рішення схвалять у Європі

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Фінляндія також має передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо таке рішення буде ухвалено в Європі на широкому рівні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Комітету з оборони Фінляндії Антті Хаккянен, передає MTV Uutis.

За його словами, кожна європейська країна має певною мірою брати участь у допомозі Україні з озброєнням.

"Якщо Європа даватиме танки Україні на дюйм ширше, Фінляндія має бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим вкладом, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією" , - зазначив Хаккянен.

Він також звернув увагу, що багато європейських країн мають більше можливостей щодо забезпечення бронетехнікою, ніж Фінляндія.

Рішення про постачання в Україну танків Bradley від США, бойових машин піхоти Marder від Німеччини, а також бойових броньованих легкових машин від Франції Хаккянен називає дуже важливим.

Звернемо увагу, що у зв'язку з угодою щодо експорту озброєнь жодна інша країна не може надати Україні танки Leopard, якщо Німеччина цього не схвалить, при цьому Берлін не поспішає погодити надання цієї техніки.

Нагадаємо, 5 січня в ході переговорів із президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що ФРН має намір передати Україні свої БМП Marder та батарею Patriot. При цьому лідер США підтвердив намір передати ЗСУ БМП Bradley.

При цьому раніше в уряді Німеччини не підтримували ініціативу відправки в Україну танків Leopard та БМП Marder.